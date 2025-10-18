Lombik, menopauza, hormonpótlás: mikor jelent valós veszélyt a mellrák? (videó)

Az emlőtumorok döntő része hormonérzékeny, vagyis ösztrogén és/vagy progeszteron hatására gyorsabban osztódnak a daganatsejtek. Ezért minden hormonális beavatkozás – legyen az menopauzális hormonpótlás vagy a lombikkezelésekhez kapcsolódó stimuláció – orvosi egyeztetést, egyéni kockázatfelmérést és következetes kontrollt kíván.

Az emlőtumorok hetven százaléka hormonpozitív, vagyis nagy mennyiségben termelnek olyan receptorokat, amelyek képesek megkötni egyes női nemi hormonokat. Ez azt jelenti, hogy ha a vérben megemelkedik ezeknek a hormonoknak a szintje, az közvetlenül serkentheti a daganatsejtek osztódását

– hangsúlyozta Priskin Katalin molekuláris biológus a Daganatokról őszintén című vodcast új epizódjában.

A mellrákban nők és férfiak is érintettek lehetnek,

de a kockázatot nem csak a genetika határozza meg. Az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a rosszul kezelt krónikus stressz mind felerősíthetik a veszélyt. A hangsúly a kezelhető tényezőkön van: a mozgáson, az alváson, a lelki egészség ápolásán.

Nem is a stressz teljes elkerülése a fontos, hanem a stresszkezelésre kialakított megfelelő stratégia. Ez egy olyan készség, amelyet már gyerekkorban vagy legkésőbb fiatal felnőttkorban érdemes lenne megtanulni, hogy a mindennapok része legyen

– mondta Priskin Katalin.

Az önvizsgálat ma is a legegyszerűbb eszköz a korai felismerésre. Önvizsgálat során érdemes figyelni az emlőben vagy a hónaljban tapintható csomókra, a bőrön megjelenő ekcémaszerű elváltozásokra, valamint az emlőből történő váladékozásra.

Magyarországon a mammográfiás lakosságszűrés 45 éves kor felett érhető el ingyenesen a nők részére, de ha gyanú merül fel, a további vizsgálatok, majd a kezelés is térítésmentes.

Fiatalabb nőknél épp a szervezett behívás hiánya miatt fordulhat elő későbbi felismerés, ezért fontos, hogy a saját test jelzéseit mindenki ismerje. Az önvizsgálat hasznos rutin, de nem helyettesíti a képalkotó szűrést: a mammográfia olyan elváltozásokat is jelezhet, amelyeket kézzel még nem lehet kitapintani. A szakember szerint nagyon fontos tudatosítani, hogy az emlőtumor sajnos minden felnőtt korosztályt érinthet. Éppen ezért a fiatal nőknek is meg kell tanulniuk az önvizsgálatot, és gyanús elváltozás esetén azonnal orvoshoz fordulni.