Nem mindegy, mikor és mennyit: így használja helyesen a magnéziumot

A magnézium a táplálékkiegészítők sztárj: világszerte milliók szedik alvás, emésztés és mentális nyugalom érdekében – írja az Origo.

A magnézium szükséges és hasznos (illusztráció)

Fotó: Eviart / Forrás: Shutterstock

Sok mindenben segít a magnézium

A magnézium fontos ásványi anyag: a nőknek napi 270 mg, a férfiaknak 300 mg a javasolt bevitel, és testünk összesen körülbelül 25 grammot tárol belőle. Bár kevesebb mint 1 százalékát teszi ki testünknek, több mint 300 folyamatban vesz részt, különösen az agy és a hangulat szempontjából. Segíti az idegek üzenetküldését, a sejtfalak felépítését, a vércukor és a vérnyomás szabályozását, valamint a kalcium és kálium sejtek közötti mozgását, ami a szívritmus fenntartásához is elengedhetetlen.