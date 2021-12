„Mindenhol tele vannak az áruházak, nem fogyatkoztak meg a vásárlók a maszkkötelezettség miatt, legfeljebb olyanok mulasztották el viselni az első napokban, akik elfelejtették vagy nem követték figyelemmel az új szabályt, ezért nem volt náluk a maszk. A boltosok kérésére mindenki együttműködött” – jelezte a lapnak Bubenkó Csaba, az Együtt.hu munkavállalói érdekképviselet elnöke.

A cikk szerint a kiskereskedelmi üzletekben jellemzően megfelelő az átoltottsági szint, ezért egyelőre nincs olyan ágazati szereplő, ahol kötelezővé tennék a Covid-19 elleni vakcinát a munkavállalóknak. Ezzel együtt a láncok nagyon szigorú biztonsági intézkedésekkel folytatják a szezont.

A szakszervezeti elnök hangoztatta: „közeledünk a karácsonyhoz: jön a bronz-, ezüst-, aranyvasárnapi nagyobb forgalom, a Mikulás-napi akciózás, a karácsonyi ajándékvásárlási roham, vagyis számolni kell a tömegek jelentette kockázatokkal. Az oltások felvétele mellett ezért rendkívül fontos megint a megfelelő távolságtartás, a családonként egyszemélyes, gyors beszerzés az előre megírt bevásárlólista alapján, emellett töltsünk minél rövidebb időt a zárt terű helyeken.”

Bubenkó Csaba elmondta: most is lesz olyan üzlet, amely délig lesz nyitva szenteste napján, lesz, amelyik délután kettőig és olyan is akad majd, amely ki sem nyit aznapra.

