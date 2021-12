Megállapodást kötött az albán ONE Telecommunications megvásárlásáról a 4iG Nyrt – közölte a magyar cég. A ONE vállalat 1,36 millió előfizetőjével Albánia második, és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója.

A ONE az albán mobilpiac legjobb minőségű szolgáltatását nyújtja, amely többek között a 632 saját, 5G szolgáltatásra felkészített adótoronynak köszönhető, amellyel a teljes lakosság 98,5 százalékát eléri a társaság. A szolgáltatások és a brand újragondolásának köszönhetően az 420 munkavállalót foglalkoztató ONE, az elmúlt időszakban jelentősen növelte piaci részesedését, amely 2021 harmadik negyedévében 41 százalék volt az előfizetők között.

Az elmúlt évben megújított távközlési hálózatának köszönhetően a ONE Telecommunications erős növekedési potenciállal rendelkező távközlési szolgáltató, amely az akvizíció lezárását követően jól illeszkedik majd nyugat-balkáni telekommunikációs portfóliónkba. Büszkék vagyunk arra, hogy a ONE Telecommunications és az ALBtelecom megvásárlásával a 4iG Csoport válhat Albánia egyik legnagyobb befektetőjévé, illetve az albán távközlési piac legnagyobb szereplőjévé. Szakmai befektetőként érkeztünk az országba, ahol hosszú távon szeretnénk jelen lenni a lakossági és üzleti ügyfelek magas minőségű kiszolgálásával

– hangsúlyozta a bejelentést követően Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

A gyorsan emelkedő előfizetői bázissal bíró ONE a mobilpiaci szegmensben jelentős további növekedés előtt állhat a vállalat elmúlt években kialakított, jól működő stratégiájának köszönhetően. A társaság 1,36 millió előfizetővel rendelkezik, árbevétele 2020-ban 68,1 millió euró, a társaság EBITDA-ja pedig 20,8 millió euró volt.

A 4iG december elején jelentette be, hogy többséget (80,27%) szerez Albánia legnagyobb részben állami tulajdonú vezetékes és mobilszolgáltatásokat nyújtó távközlési vállalatában, az ALBtelecomban. Amennyiben a hatóságok hozzájárulnak a ONE Telecommunications felvásárlásához is, úgy a 4iG csoport lesz Albánia legnagyobb szereplője a távközlési szektorban. A mobilpiaci fókuszú ONE, illetve a vezetékes és mobilszolgáltatásokat nyújtó ALBtelecom portfoliója erős szinergiák kialakítására teremthet lehetőséget. A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. Az ügylet az albán hatósági eljárásokat követően zárulhat.