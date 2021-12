Magyar Takarék Bankholding Zrt. legfőbb szervei elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziós menetrendjének első lépését. Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, míg a Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz. A fúzió megvalósításához szükséges felügyeleti engedélyeztetés folyamatban van.

December 15-én újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Magyar Bankholding Zrt. (MBH). A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett MKB Bank közgyűlése, valamint a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Takarék Bankholding Zrt. legfőbb döntéshozó szervei jóváhagyták a november 15-én közzétett döntési javaslatokat, amelyek a Budapest Bank, az MKB Bank és a Magyar Takarék Bankholding egyesítésére vonatkoznak. A tulajdonosok ezzel is megerősítették a korábban már nyilvánosságra hozott stratégiának megfelelő fúziós folyamatot. Ez a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő szuperbank létrehozására irányuló első konkrét lépés.

Tavasszal átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt egyesül a bankcsoport két tagbankja

A Magyar Bankholding tervei szerint 2022. március 31-én megvalósul a hármas bankfúzió első jelentős lépése, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése, amelynek során az MKB Bankba olvad be a Budapest Bank. A Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik a fúzióhoz, addig a Magyar Bankholding Csoport harmonizálja a belső működést.

A 2022. március 31-ével létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog működni. Kidolgozás alatt áll a létrejövő nagybank márkaneve, logója, márkaértékei és egyéb arculati elemei is. Az egységes pénzintézeti brand bevezetése a tervek szerint 2023 elején valósul meg.

Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúziós folyamatban résztvevő bankok meghatározó tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt. lesz.

„A most elfogadott döntésekkel véglegesen lezárul a magyar bankszektorban történelmi jelentőségű, de még a régióban is egyedülálló fúzió tervezési szakasza, ezzel párhuzamosan pedig megkezdődhet a három külön-külön is jelentős piaci erőt képviselő bankcsoport egyesülésének kivitelezése. Ezen folyamat a terveknek megfelelően, sikeresen halad előre. Szilárd az a legfőbb döntéshozó szervek által is megerősített elhatározásunk, hogy egy olyan bankot hozzunk létre, amely a jövőbe tekint, és a magyar emberek és vállalkozások lehető legjobb kiszolgálását célozza” – nyilatkozta dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding Igazgatóságának elnöke.

A fúziós folyamat első lépése a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában valósul meg, az ezzel kapcsolatos felügyeleti eljárás jelenleg is folyamatban van.

Egységes irányítás alatt a hazai tulajdonú bankcsoport

Az egyesülés hangsúlyos eleme az egységes szervezeti irányítási struktúra létrehozása a Magyar Bankholdingban és tagbankjaiban. Ennek megfelelően 2021. november 16. óta a Bankholding vezérigazgató-helyettesei és ügyvezető igazgatói átvették a szakmai és munkajogi irányítást a csoport tagbankjaiban, a Budapest Bankban, az MKB Bankban és a Takarék Csoportban.

2021. december 1-jével a Magyar Bankholding újabb lépéseket tett az egységes irányítás kialakítása érdekében. Dr. Barna Zsolt, a bankcsoport igazgatósági elnöke átvette a vezérigazgatói feladatokat, és 2022. január 1-jétől a társaság elnök-vezérigazgatójaként irányítja a Bankholdingot. Az MTB Zrt. és a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatói posztját Szabó Levente, a Bankholding egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese, az MTB Zrt. és a Takarékbank Zrt. jelenlegi vezérigazgató-helyettese tölti be szintén 2022. január 1-jétől, a holding szervezetben meglévő pozíciójával járó feladatok ellátása mellett.

Az ügyfélkiszolgálás a fúzió után is zavartalan lesz

A 2022. március 31-ei fúziót megelőzően a meglévő ügyfelek a jelenlegi, megszokott csatornákon és folyamatok alapján intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket.

Március 31-ét követően biztosított lesz a lakossági és vállalati ügyfelek kölcsönös kiszolgálása: mind a Budapest Bank, mind az MKB Bank ügyfelei a megszokott bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik mellett a korábbiakhoz képest több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénzügyeiket intézni.

A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fúziós folyamat lépései a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei számára zökkenőmentesen, a megszokott magas szolgáltatási színvonalon történjenek. A Takarék Csoport meglévő ügyfeleit egyelőre nem érintik ezek a lépések.

Új banki világ köszönt be

A fúziós folyamatot komoly IT fejlesztések is kísérik: a Magyar Bankholding jelenleg egy olyan új, digitális banki platformot épít, ami korszakváltást jelent mind a technológia, mind az ügyfélélmény tekintetében. 2022 negyedik negyedévében várható az új IT platform első termékeinek bevezetése, amelyek a lakossági ügyfelek mindennapi bankolási igényeire adnak megoldást.

A digitális fejlesztésekkel jelentősen bővülnek az ügyfelek lehetőségei is. Az egyes termékek közötti átjárás és azok kombinálása sokkal egyszerűbbé, a konstrukciók pedig még inkább személyre szabhatóvá válnak a teljes működési fúzió 2023-as megvalósulására.

A Magyar Bankholding technológiai transzformációját dr. Vinnai Balázs és Pecsenye Roland, a digitális banki szektor nemzetközi szinten elismert szakemberei irányítják a bankcsoport belső műhelye, a magyar és nemzetközi technológiai szakembereket, fintech specialistákat, designereket és termékfejlesztési menedzsereket tömörítő Foundation mozgalom élén.

Lízing területen is piacvezető pozíció a cél

A bankfúzió további fontos mérföldköveként 2022. január 1-jén Euroleasing márkanéven, közös irányítás alatt és integrált módon folytatja működését az MKB-Euroleasing, a Budapest Lízing, a Takarék Lízing, valamint a Budapest Bank Autófinanszírozási üzletága.

A négy lízingtársaság már egyenként is meghatározó szereplője a magyar piacnak, de összesítve, Euroleasing brand alatt, az újonnan kihelyezett összesített lízingállomány alapján 20 százalékot jelentősen meghaladó piaci részesedést tudhatnak magukénak*. A gépjármű- és mezőgazdasági gép lízing szegmensekben még magasabb, 30 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkezik az új márka, így joggal aspirálhat a piacvezető pozícióra. Az integráció után az Euroleasing 110 ezer ügyféllel és országos lefedettségű hálózattal rendelkező, közel 450 főt foglalkoztató, egységes irányítású lízing üzletág lesz.

Számos előnnyel jár az egyesülés

A társaságok 2021. december 15-én a vonatkozó előterjesztések elfogadásával megerősítették a Magyar Bankholding tagbankjainak egyesítésére vonatkozó stratégiájában foglalt célkitűzéseit, amelyek alapján a három pénzintézeti csoport teljes működési fúziója 2023-ban valósul meg. Ennek eredményeként Magyarország második legnagyobb kereskedelmi bankja jön létre.

A bankcsoport jelenleg is Magyarország második legnagyobb piaci szereplője mérlegfőösszeg alapján, ezen felül a legnagyobb fiók- és ATM hálózattal is rendelkezik. Számos területen piacvezető, így a vállalati szegmensben, azon belül is a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelezésében, valamint a lízing piacon. Az agrár- és élelmiszeripari ágazatot kiszolgáló üzletág összesített 25 százalékos piaci részesedéssel szintén elsőszámú szereplő a piacon**. A csoport erős pozícióval rendelkezik a privátbanki szegmensben is: mintegy 6.000 ügyfél 1.000 milliárd forintot meghaladó vagyonát kezeli.

Az épülő szuperbank rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be, valamint épít a három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi bank erősségeire, értékeire és legjobb gyakorlataira, így a tagbankok által felhalmozott sok évtizedes szakértelemre, továbbá az ügyfelek magas minőségű kiszolgálása iránti elkötelezettségre. A létrejövő nagybank a teljes piaci spektrum lefedését és minden ügyfélszegmens kiszolgálását célozza, miközben jelentős hangsúlyt kap a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrárügyfeleinek nyújtandó új, modern, kedvező árazású termék- és szolgáltatási paletta biztosítása is.

A Magyar Bankholding stratégiájában foglalt hosszú távú célok közé tartozik a hazai tulajdonú szuperbank felépítése, amely 2023-ra magyarországi és külföldi akvizíciók végrehajtására is képes lesz, és amely idővel a régió más országaiban is megjelenhet. A menedzsment célja továbbá a bankcsoport tőzsdei jelenlétének kiterjesztése, támaszkodva az MKB Bank Nyrt. meglévő tőkepiaci tapasztalataira. A szuperbank elsődleges nyilvános részvénykibocsátására a jelenlegi tervek szerint leghamarabb 2025-ben kerülhet sor.

Borítókép: dr. Barna Zsolt / Fotó: Katona Tamás