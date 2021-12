December elsejétől téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendel el Erdős Norbert, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára. Az akció célja, hogy az ünnepeket megelőző időszakban megnövekedett forgalom mellett is biztonságos és jó minőségű élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira és az otthonokba – közölte az AM szerdán.

Az országos téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinációjával, a megyei kormányhivatalok, járási hivatalok és a Nébih szakembereinek közreműködésével zajlik 2021. december 1-31. között – írták.

A közlemény szerint az államtitkár kiemelte:

a koronavírus-járvány elleni védekezés időszakában fokozott figyelem hárul az adott létesítményre vonatkozó higiéniai előírások szigorú betartására az élelmiszer előállítók, forgalmazók – beleértve a piacokat és rendezvényeket – ellenőrzése során.

Az ellenőrök vizsgálják majd például a bevásárlókosarak tisztán tartását és a csomagolatlan pékáru árusításának higiéniai feltételeit is.

Az ellenőrzött célterületek között idén is megtalálhatók az ünnepi időszakban kiemelt forgalmat bonyolító élelmiszer-vállalkozások, mint például a hús- és húskészítmények, az édesipari termékek előállítói és forgalmazói. A szakemberek az édességek, különösen a szaloncukrok esetében fokozottan figyelik majd a nyomonkövethetőséget, a helyes jelölést és a lejárati időt az üzletekben és piacokon egyaránt – áll a közleményben.

Az élőhal árusító helyeken kiemelten ellenőrzik a halak származását igazoló dokumentumok meglétét. A nem előre csomagolt friss sertés- és baromfihúst árusító helyeken vizsgálják a származásra vonatkozó információ feltüntetését, a 200 négyzetmétert meghaladó üzletekben azt is nézik, hogy az adott termék mellé ki van-e téve a származási ország zászlaja – írták.

Mintavétellel ellenőrzik többek között a diós és mákos bejglik minőségét, a darált mákot és diót, a kimérve árusított mazsolát és a különféle aszalványokat. Fokozott ellenőrzésre számíthatnak a zöldség-gyümölcs árusító helyek, ahol a szezonális termékek, köztük a szelídgesztenye minőségét és származásának feltüntetését is vizsgálják. Az alkoholos italok közül kiemelt figyelmet kapnak a nagy áruházláncokban forgalmazott import pezsgők, habzó- és gyöngyöző-borok. Továbbá ellenőrzésre számíthatnak az ünnepi vásárokra és rendezvényekre kitelepült vendéglátók, ahol az árusított ételek mellett górcső alá kerül a forralt bor és a pálinka is – áll a közleményben.

Borítókép: Kelemen Zoltán Gergely/MTI