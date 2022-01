Az Otthon Centrum mérése szerint a fővárosban a téglalakások lakbérének átlaga 172 ezer forint volt, míg vidéken ez az érték már átlépte a 100 ezer forintos határt.

Az árak jövőbeni alakulásáról szólva Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője kiemelte, hogy idén januárban a tavalyi árszinten történnek a bérbeadások, de Budapesten és vidéken is inkább emelkedő lakbér kilátásokra lehet számítani 2022-ben. A főváros esetében már most jól látszik, hogy főleg a belső városrészek iránt nőtt az érdeklődés, ami a bérleti díjakat is felfelé mozdíthatja.

A szakember a közleményben részletezte, hogy a fővárosban a téglalakások albérleti ára az egyszobás lakásoknál átlagosan 108 ezer, a kétszobásoknál 159 ezer, a háromszobásoknál 193 ezer forint volt.

A budai kerületekben a bérleti díj átlagosan 189 ezer forintnál állt meg 2021-ben. A legdrágábban a II. kerületben lehetett tavaly ingatlant bérelni, 229 ezer forintos átlagértéken, ehhez képest a III. kerület valamivel olcsóbb volt 202 ezer forinttal, míg a harmadik legdrágább városrész Budán az I. kerület lett 192 ezer forinttal. A dobogóról leszorult a XI. és a XII. kerület, ott egyaránt kedvezőbb áron, átlagosan 157 ezer forintért lehetett bérlakáshoz jutni – tette hozzá Soóki-Tóth Gábor.

A közlemény szerint a főváros belvárosi kerületeiben átlagosan 172 ezer forint volt a havi bérleti díj. A legdrágább az V. kerület volt 205 ezer forinttal, amelyet a XIII. kerület követett 198 ezer forinttal, míg a pesti oldal harmadikja a VI. kerület lett 171 ezer forinttal. A többi pesti kerületet ennél olcsóbb, havi 131-140 ezer forint közötti bérleti díj jellemezte. Ezzel szemben a külső pesti kerületekben a havi bérleti díj átlaga 138 ezer forint volt az elmúlt esztendőben.

Az elemzés szerint a fővárosi egyszobás panellakások bérleti díja szinte megegyezik az egyszobás tégla lakások díjával. A kétszobás panellakásokkal viszont számottevően lehetett spórolni, Budán és a Belvárosban 130 ezer, külső Pesten 117 ezer forintot kértek, szemben az ugyanekkora téglalakások 131-172 ezer forintos városrészenkénti árával. A háromszobás panelek esetében még nagyobb az árkülönbség, a 145-150 ezer forintos átlagos bérleti díj havi szinten 70 ezer forinttal kedvezőbb, mint az ugyanekkora téglalakás bérleti díja Budán vagy a Belvárosban.

A vidéki százezer főnél nagyobb városokban átlagosan 103 ezer forintért lehetett tégla lakást bérelni, ami 6,5 százalékkal magasabb, mint 2020-ban. Az egyszobás lakások bérleti díja 70 ezer forint, ami a 2020-as értékkel megegyező, de a kétszobás albérletekért felszámított 106 ezer forint már 15 százalékkal, a háromszobás albérletekért kért 126 ezer forint pedig 10 százalékkal magasabb a 2020-as értéknél – írják a közleményben.

A felmérés szerint az átlagos bérleti díj Debrecenben és Győrben a legmagasabb 110 ezer forinttal, míg a többi városban az átlagérték 100 ezer forint körül alakult. A panellakások bérleti díja két- és háromszobás lakások esetében 10-20 ezer forinttal kedvezőbb, mint a téglalakások bérleti díja.

Borítóképünk illusztráció. (Shutterstock)