Szentpéteri Sándor beszédében kitért a klímaváltozás hatásaira, amit a mostani rendkívüli aszály is jól mutat. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy aktív cselekvéssel, fák ültetésével, erdők telepítésével és megőrzésével képesek vagyunk ezeket a szélsőséges következményeket mérsékelni - írták.



Kiemelte,

a tárca 2020-ban indította el a rendszerváltozás óta látott legnagyobb fásítási kezdeményezését, a Településfásítási Programot, amellyel egy széleskörű társadalmi mozgalmat sikerült megvalósítani. A programban a 10 ezer fő alatti települések vehetnek részt és idén két ütemben 1350 településen összesen 36 ezer sorfát ültetnek el a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek

- áll a közleményben.



A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány támogatásának köszönhetően egyre jobban zöldülnek a települések és az ország is, ezt mutatják a Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár adatai is, mely szerint az elmúlt évtizedben 25,4 százalékra nőtt az ország erdei fákkal és cserjékkel borított területeinek aránya - írták.



Emlékeztetett, hogy a magyar gazdák és önkormányzatok 2019 óta 42 ezer hektár új erdő telepítésére pályáztak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy minden erdőt telepíteni tervező gazdálkodó és önkormányzat számára a magyar magán és állami erdőgazdálkodói szektor rendelkezésre áll, vagyis megfelelő szakértelemmel és kapacitással hozzá tudnak járulni a fásítások és erdősítések megvalósításához. Arról is szólt, hogy a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési pályázataira még 2022. december 31-ig lehet pályázni - közölte az AM.

Borítókép: Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium erdőkért felelős helyettes