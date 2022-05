A hónap végégig kell elszámolniuk a 2020-ban 1 százalékos felajánlásokban részesült civil szervezeteknek, mert közülük csak azok kaphatnak jövőre szja 1 százalékos felajánlást, amelyek eljuttatják a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a 20KOZ közleményt május 31-ig – közölte a hivatal.

A 20KOZ közleményben minden szja 1 százalékos összeg felhasználását jelölni kell, amit a NAV 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig kiutalt a kedvezményezettnek, illetve amit a kedvezményezett a 19KOZ közleményében esetlegesen tartalékolt.

A 20KOZ közlemény és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról letölthető.

Az elszámolásra kötelezett kedvezményezettek májusban két alkalommal kaptak elektronikus levelet a NAV-tól az elszámolandó összegekről, utoljára május 16-án.

Amennyiben a civil szervezet jogutód nélkül megszűnik, soron kívül kell elszámolnia a 20KOZ közleményben esetlegesen tartalékolt és a 2021. január 1-jét követően kiutalt összegek felhasználásáról a 22MKOZ bizonylaton.

Előfordulhat, hogy a szervezet nem szűnik meg, azonban a kiutalt összegre nem tart igényt és a regisztrációjának törlését kéri, ebben az esetben is a 22MKOZ bizonylaton kell elszámolni és a fel nem használt összeget a benyújtással egy időben visszafizetni.

Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a szervezet a határidőig a közleményt nem nyújtja be, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közöl, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és azokat a NAV felhívása ellenére nem javítja, a hivatal kizárja a 2023. évi kedvezményezettek közül.

