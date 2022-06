Palkovics László az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójával folytatott egyeztetés után, az atomerőműben tartott sajtótájékoztatón hozzátette: meggyőződtek arról, hogy az üzemidő-hosszabbításnak minden feltétele adott. Alapvetően 10 és 20 év közötti hosszabbítás lehetséges - mondta.

A paksi atomerőmű négy, jelenleg 500 megawatt teljesítményű blokkja 1982 és 1987 között épült, a 30 éves üzemidőt 2012 és 2017 között 20 évvel hosszabbították meg, így 2032 és 2037 között kellene leállítani őket.

A miniszter közölte:

az újabb üzemidő-hosszabbítás mellett olyan beruházásokat is terveznek, amelyek a paksi atomerőmű hatásfokának növeléséhez, és az energiatárolás területén új megoldásokhoz - például akkumulátortelep létrehozásához - vezet.

Ha még 20 év van az atomerőműben biztonságosan és magas hatásfokkal, akkor emellett kell dönteni - fogalmazott.

Nem látunk olyan műszaki problémát, amely lényegesen befolyásolná az üzemidő-hosszabbítást

- fogalmazott, hozzátéve, bízik abban, hogy Brüsszelben újra tudják tárgyalni a hosszabbítás feltételrendszerét.

Közölte: műszaki, gazdasági, jogi és oktatási munkacsoport alakul a hosszabbítás előkészítésére. Arra kérte az atomerőmű vezérigazgatóját, hogy két héten belül készítsék el a projektindító dokumentációt, amely azt követően a kormány elé kerülhet. "Teljes transzparencia mellett zajlik majd a folyamat, a projekt minden elemét a teljes nyilvánosság mellett kívánjuk végrehajtani" - hangsúlyozta.

Palkovics László beszélt arról is, hogy az európai zöld megállapodás (Green Deal) szerint 2050-re az országnak karbonsemlegesnek kell lennie, ennek egyik jellemzője az elektromos energiára építkezés. Hozzáfűzte: Magyarország Európa legatraktívabb befektetési helyszíne, a GDP-re vetített beruházási ráta 29 százalék. Felhívta a figyelmet arra, hogy a high-tech vállalatok, az elektromos autózás, a gépipar energiaigénye magas.

Kitért arra is, hogy Magyarországon jelentősen nő a fotovoltaikus kapacitás, amely a mai 6 gigawattról 2030-ra 12-14 gigawattra emelkedik; ennek az energiának a tárolását is meg kel oldani.

Azt mondta, Paks 1 üzemidő-hosszabbítása azért is szükséges, mert - a tervek szerint a kereskedelmi üzemet 2030-ban megkezdő - Paks 2 atomerőmű által előállítandó energiamennyiség sem lesz elég az ország energiafüggetlenségéhez, illetve a megnövekedett energiaigény kielégítéséhez.

Borítókép: Palkovics László technológiai és ipari miniszter sajtótájékoztatót tart az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójával folytatott egyeztetés után a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontjában 2022. június 24-én (MTI/Kiss Dániel)