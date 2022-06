A háborús helyzet és az elhibázott szankciós politika tovább mélyítette a nemzetközi energiaválságot. A kormány a rezsicsökkentés megvédésével és a meghosszabbított benzinárstoppal mérsékli a magyar családok terheit. Az elért vívmányok fenntartását szolgálja az új Rezsivédelmi Alap. A ma megjelent rendelet értelmében a kormány a továbbiakban is támogatja a háztartásokon felül közel 100 ezer mikrovállalkozás rezsiköltségeit, ezzel működőképességének megőrzését - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) pénteken.

A közlemény szerint a kormány a biztonságos energiaellátást megfizethető áron garantálja a hazai fogyasztók számára. A magyar családok a rezsicsökkentésnek köszönhetően a legolcsóbban kapják a földgázt, és a második legalacsonyabb árat fizetik az áramért Európában. A magyar emberek az intézkedés bevezetése óta összesen több mint 2600 milliárd forintot spóroltak meg a közüzemi díjakból.

A nemzetközi folyamatok és Brüsszel ballépései miatt minden uniós tagállamban drasztikusan növekednek az energiaárak. A középtávú előrejelzések szerint e tendenciákban érdemi javulás nem várható, a gázembargós tervek a helyzet súlyosbodásának veszélyét vetítik előre. Magyarország egyértelmű, következetesen képviselt álláspontja viszont az, hogy a háború árát ne a magyar emberek fizessék meg. A kormány ennek megfelelően fenntartja a rezsicsökkentést, hogy így védje a magyar családokat - hangsúlyozta a tárca.

Működőképessége megőrzése érdekében 2022. augusztus elsejétől az idei év végéig továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz és gázhoz mintegy 100 ezer mikrovállalkozás. E lehetőség az energiát már jelenleg is az egyetemes szolgáltatás keretében, vagy egyetemes szolgáltatási áron vételezők számára biztosított. A kedvezményes áron kapják a földgázt és áramot az önkormányzati és állami bérlakás, szállóférőhely üzemeltetői is az ingatlanokban élők felhasználásának erejéig.

A rezsicsökkentett árakon vételezhető mennyiségek felső limitjét a mikrovállalkozások átlagos fogyasztását figyelembe állapították meg, villamos energia esetén évi 4606 kWh, míg a földgáznál évi 1489 m3 szinten. A kedvezményes tarifák ilyen mértékű felhasználásig vehetők igénybe, e plafonok fölött a piaci árak érvényesek a mikrovállalkozásokra is.

A veszélyhelyzeti rendelkezések alapvető célja, hogy a változásokban érintettek folyamatos ellátását a lehető legkedvezőbb feltételekkel biztosítsák az új szerződések megkötéséig - áll a közleményben.