Varga Mihály hangsúlyozta: a kormány változatlanul támogatja a külpiacokon is helytállni képes, az ellátásbiztonságot erősítő vállalatok beruházásait, a kedden elfogadott 2023-as költségvetésben erre a célra is rendelkezésre állnak a szükséges források. Az előrejelzések szerint az orosz-ukrán háború és az elhibázott szankciók hamarosan válságba taszítják Európa gazdaságát, ezért úgy kell gazdálkodni, hogy hazánk a romló világgazdasági környezetben is megőrizze növekedési képességét - tette hozzá.

Varga Mihály pénzügyminiszter, Kozma Imre atya és Vajda Attila, a cég ügyvezető igazgatója

Varga Mihály a Vajda Papír beruházásáról elmondta: Magyarországon a háztartás-higiéniai papírtermékek mintegy 55 százalékát ez a cégcsoport állítja elő, e termékkör exportjának csaknem háromnegyede is a vállalat nevéhez fűződik. A mostani, 16 milliárd forint összértékű fejlesztés - melyet a kormány 5,5 milliárd forinttal támogatott - biztosítja Magyarország önellátást higiéniai papírtermékekből és 600 munkahely megtartása mellett 50 újat is teremt - húzta alá a tárcavezető.