Augusztustól tovább él a rezsicsökkentés az átlagfogyasztás szintjéig, a felett pedig egy új tarifát, a lakossági piaci árat vezet be a kormány, hogy a háztartásoknak ne a versenypiaci árat kelljen megfizetni a gáz- és áramszámla esetében. Miután Németh Szilárd csütörtökön Tusnádfürdőn ismertette a részleteket, azok már meg is jelentek a Magyar Közlönyben.

Az új szabályok értelmében az átlagfogyasztás a gáz esetében 1729 m3/év, a villamos energia esetében pedig 2523 kWh/év. A rezsicsökkentett ár 36 forint/kWh az áram esetében, a lakossági piaci ár 70,1 forint/kWh. A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár az átlagfogyasztásig 102 forint/m3, afölött pedig 747 forint/m3.

Németh Szilárd hangsúlyozta, hogy a versenypiaci ár a villany esetében 268,9 forint/kWh, a földgáz esetében pedig 1020 forint köbméterenként.

Az előzetes becslések szerint a háztartások kevesebb mint negyedét érintik majd a rezsicsökkentés kapcsán bejelentett módosítások. Ez az arány várhatóan még tovább csökken majd, hiszen a háztartások, családok jelentős része megpróbál majd tudatosabban fogyasztani, így azok is elérhetik az átlagfogyasztói szintet, akik jelenleg ha csak picivel is, de kicsúsznak belőle – nyilatkozta az Origónak csütörtökön Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energetikai üzletágának vezetője. A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a két energiahordozó esetében éves szinten kétmillió forintnál is több marad egy átlagos háztartásnál.

Az alábbi kalkulátoron kiszámolható, hogy annak, aki érintett, hogyan változik a rezsiköltsége a következő hónaptól:

rezsikalkulator.origo.hu