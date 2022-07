Az autóipar területén abszolút jövőképes Magyarország - jelentette ki Palkovics László technológiai és ipari miniszter a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. rendezvényén csütörtökön Budapesten.

Hozzátette: az autóipar a legjelentősebb iparág, éves kibocsátása megfelel a magyar GDP 25 százalékának, ezért a kormány mindent megtesz az autóipar védelme érdekében. A következő időszak automobilizmusában nem lesz már az az egységes, jó megoldás, amelyet a belső égésű motor jelentett eddig. Viszont lesznek "izgalmasabb, szélesebb megoldások", erre Magyarország felkészült - jelentette ki.

Kitért arra: néhány hete az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsa úgy döntött, hogy 2035-től nem kell teljesen kivezetni a belső égésű motorokat, amennyiben lehetőség lesz karbonsemleges üzemanyag használatára. A tárcavezető örömét fejezte ki, hogy hamarosan elfogadhatja az Európai Parlament az erről szóló jogszabályt. Maradhat tehát a belső égésű motor, folytatta, jelezve: Magyarországon működik a világ legnagyobb belsőégésűmotor-gyára, és működni is fog. A kormány az elmúlt időszakban komoly hangsúlyt fektetett arra is, hogy az akkumulátor gyártó kapacitást "megfelelő állapotba hozza". Rámutatott, hogy Magyarországnak ma nagyobb akkumulátor gyártó kapacitása van, mint Németországnak, és az újabb befektetések alapján ez így is fog maradni. "Minden hangszeren játszunk", (..) van hidrogénstratégiánk, "abszolút jövőképesek vagyunk" - húzta alá.

Arról is beszélt, hogy a HUMDA létrehozásának az volt a célja, hogy legyen egy közvetítő szervezet a kormány és a versenysport között. Azóta az ügynökség feladatköre egyebek mellett a közlekedésbiztonsággal, és a környezetbarát járművekkel is kibővült - mondta Palkovics László.