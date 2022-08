Franciaországban hetek óta szokatlan kánikula tombol, ami hatással van az atomerőművek működésére is – írja a V4NA. A Le Figaro nevű lap számolt be róla, hogy öt erőmű, nevezetesen a Bugey, a Blayais, a Saint-Alban-Saint-Maurice, a Golfech és a Tricastin településeken található létesítmények mentességet kaptak a kormánytól a környezetvédelmi szabályok szigorú betartása alól, ami azt jelenti, hogy új hőkibocsátási határértékeket határoztak meg a számukra. A rendelkezés előreláthatóan szeptember 11-ig lesz érvényben.

Az energiaügyi minisztérium által kiadott határozat értelmében a felsorolt öt atomerőmű a szokatlan hőségre való tekintettel engedélyt kapott arra, hogy a környezetvédelmi szabályozásban előírtnál melegebb vizet engedjenek vissza a reaktorok hűtéséhez használt vizet adó folyókba, még akkor is, ha ennek a környező állat-és növényvilágra nézve negatív hatásai lesznek. Máskülönben ugyanis lehet, hogy le kellene állniuk vagy csökkenteniük kellene a termelésüket. Márpedig a kialakult energiahiány miatt Franciaországnak minden eddiginél nagyobb szüksége van az atomerőművek által előállított energiára annak érdekében, hogy biztosítani tudják az ősszel és a télen az ország villamosenergia-ellátását.

A miniszteri rendeletből az is kiderül, hogy az ország legnagyobb energiatermelő vállalata, az EDF kérte az illetékes hivatalt az új rendelkezések 2022. szeptember 11-ig történő alkalmazására.

A Le Figaro arról ír, hogy minden atomerőműnek megvannak a saját vízkibocsátási hőmérsékleti határértékei, amelyeket nem szabad túllépnie annak érdekében, hogy ne melegedjenek fel a környező folyók és ne kerüljön veszélybe az állat- és növényvilág. Az atomerőművek ugyanis úgy hűtik a reaktoraikat, hogy vizet szivattyúznak ki a közelben lévő folyóból, majd azt az előírt hőmérsékletre lehűtve juttatják vissza a természetbe.

A rendelkezést erősen kifogásolja a France Nature Environnement (FNE) nevű, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezet, ami azt írta a Twitteren, hogy az, hogy a bugey-i atomerőmű engedélyt kapott a szokásosnál melegebb víz kibocsátására, biztosan nem fogja elősegíteni a biológiai sokféleség javítását a nyári hőhullámoktól sújtott Rhône megyében, csakúgy, mint a többi franciaországi folyóban.

Az atomerőművekre márpedig nagy szükség van mostanában Franciaországban, a France Info egy július közepén megjelent cikkében ugyanis arról számolt be, hogy az ország atomerőműveinek csaknem a fele, 56-ból 29 jelenleg nem üzemel, a leállások hátterében a biztonsági áramkörben azonosított vagy feltételezett korróziós problémák állnak. A France Bleu pedig januárban számolt be róla, hogy az EDF bejelentette, hogy egyes erőművek esetében a leállás akár az év végéig is elhúzódhat, a működő létesítményekre tehát égető szükség van.