A Hell Energy közleménye szerint hat hónap tervezés és előkészítés után, egy száz fős stáb, több mint száz statiszta, húsz kiemelt szereplő munkájának köszönhetően, három forgatási nap és öt hét utómunka eredményeként látható itthon és külföldön is az energiaital-gyártó legújabb reklámfilmje.

„A Hell Energy energiaitalok kommunikációját az elmúlt öt évben Bruce Willis köré építettük. Ez alatt a fél évtized alatt nemcsak a márka, hanem az energiaital mint italkategória is hatalmas fejlődésen ment keresztül itthon és a nemzetközi szintéren is. A fogyasztási szokásokat megvizsgálva ezekre az italokra már nemcsak funkcionális termékként tekinthetünk, hanem a mindennapok természetes kellékeiként is. Emiatt is érkezett el a pillanat, hogy a kommunikációban új fejezetet nyissunk, habár Bruce mindig is a márka történetének ikonikus alakja marad. És egy ilyen legendát ki más követhetne, mint a hétköznapok hősei? Nekik nem a világot kell megmenteniük, de a saját életükben szükségük van egy kis extra motivációra a kisebb-nagyobb nehézségek leküzdéséhez” – mondta el Vecsei Márton, a Hell Energy márkavezetője.

Az új reklámfilmet itt tudja megtekinteni:

A Hell márka számára kiemelt országokban, így Magyarországon, Görögországban, Romániában, Bulgáriában a reklámfilmnek egy hosszabb, egyperces verziója is látható lesz, a rövid, félperces változat több mint ötven országban népszerűsíti majd a Hell Energy energiaitalokat.

Az új márkakoncepció kreatív anyagaival a televízióban, a közösségi média felületein, óriásplakátokon, citylightokon és az üzletekben lehet majd találkozni a 2023-as év folyamán.