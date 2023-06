Biztonság 13 perce

Az ukrán gabonát szigorúan ellenőrzi a magyar hatóság (videó)

Nem csupán az országon áthaladó ukrán gabonát, hanem az ide érkezett termények minőségét is folyamatosan ellenőrzik. A kormány célja továbbra is az, hogy csak kiváló minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön a magyar emberekhez – jelentette ki az Agrárminisztérium (AM) szerdai közleménye szerint a közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter, aki Adonyban részt vett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársainak ellenőrzésén.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei mintát vesznek egy Ukrajna felől érkezett tranzitkamion kukoricaszállítmányából a záhonyi közúti határátkelőhelyen 2023. április 17-én Forrás: MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A tárcavezető a közleményben emlékeztetett, májusban mintegy 650 ellenőrzést végeztek a gabonatermékeket felmérő mintavételezéssel egybekötött gabonatároló-ellenőrzések során a vármegyei kormányhivatalok munkatársai. A vizsgálatok során a tárolókban lévő ukrán gabonatételeket is ellenőrizték a szakemberek.

Az eddigi adatok szerint jelenleg több mint 871 600 tonna gabona van az ellenőrzött tárolóhelyeken elhelyezve. A hatóságok a magyar piacra érkező gabona vonatkozásában minden élelmiszerlánc-biztonsági szabályt betartatnak, és szigorú ellenőrzésnek vetik azt alá – tette hozzá. Nagy István a közlemény szerint kiemelte, június elejéig 53 kukoricatétel-minta érkezett be a Nébih laboratóriumába. Köztük volt több ukrán minta is, amelyeknél a hivatal szakemberei ellenőrzik a GMO, a peszticid, a mikotoxin, valamint a radiológiai-szennyezettséget. Az agrárminiszter kiemelte, a vizsgálatok eredményeiből is az látható, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán gabona útját szigorú ellenőrzések kísérik. A magyar élelmiszerek pedig a szigorú szabályozásnak és a rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően a világon a legbiztonságosabbak közé tartoznak. Kifejtette, minden vállalkozásnak közvetlen felelőssége, hogy csak az uniós és a hazai szabályoknak megfelelő gabonát használjon fel. Ezen jogszabályi alapfelelősséget is vizsgálja az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság.

A magyar családok asztalára csak jó minőségű és biztonságos termékek kerülhetnek – hangsúlyozta a miniszter a közleményben.



