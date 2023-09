Latkóczy Krisztina, a TritonLabs igazgatója ismertette, hogy

az országos hálózat kialakítása megkezdődött. A TritonLife 21 saját ellátóhelye mellett eddig több mint 20 szerződést kötöttek fővárosi és vidéki egészségügyi megrendelőkkel, sok szolgáltatási szerződés aláírása pedig folyamatban van.

A kialakított informatikai megoldások radikálisan csökkentik a hibaszázalékot a laboratórium és a megrendelők esetében is. Az országban több gerincvonalon szállít mintát a TritonLife Logisztika Kft. Már most is megoldott a napi szállítás a Kaposvár-Veszprém-Budapest, a Miskolc-Debrecen-Eger-Budapest és a Szeged-Budapest útvonalon, de több irányt is kiépítenek. A saját logisztikai rendszer a mintaszállítás szakszerűségét is garantálja - fejtette ki a TritonLabs igazgatója.

A TritonLife Csoport 2022 végére 17,5 milliárd forint nettó árbevételt ért el, az orvosok évi 9600 műtétet végeztek különböző szakterületeken, és 392 ezer orvos-beteg találkozás történt intézményeikben. A csoport az idei első fél évben már 10 városban - Budapest, Budaörs, Debrecen, Eger, Kaposvár Szeged, Veszprém, Hódmezővásárhely, Miskolc, Sopron - volt jelen komplex szolgáltatásaival. A második fél évben a korábbi 15 helyett már 21 ellátóhely szolgálja az ügyfeleket, 8 magánkórház, 10 járóbeteg-klinika, 3 diagnosztikai központ és egy országosan elérhető laborhálózat.

A magánegészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott orvosok és szakdolgozók száma 2022-ben 40 százalékkal, 1157-re emelkedett, ebből 402 alkalmazott, 755 pedig szerződéses szakember.