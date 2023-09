A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi üzemének megnyitóján arról számolt be, hogy a nyolcmilliárd forintos beruházás keretében új gyártósort építettek előretöltött steril fecskendők előállítására, így másfélszeresére nő az eddigi kapacitás, ezáltal

többen férhetnek majd hozzá az életmentő véralvadásgátló készítményekhez.

A kilencven államban érdekeltségekkel rendelkező és hazánkban 2000 embernek munkát adó francia cég projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatta.

A miniszter beszédében mindenekelőtt a jelenlegi nehézségeket, az utóbbi évek sorozatos válságait idézte fel, így a mai kor legnagyobb egészségügyi krízisének számító koronavírus-járványt is, amikor is szavai szerint mindenkire rátört az a felismerés, hogy egy-egy ilyen kihívás rendkívül sérülékennyé tudja tenni még a legfejlettebb országokat is.

"Amikor egy-egy ilyen válsághelyzet van, akkor vesszük csak igazán észre, mennyire kitettek vagyunk olyan eszközöknek, olyan termékeknek, amelyekről békeidőben vagy normális időszakban talán soha nem gondolnánk, hogy egyszer hiány is előállhat belőlük" - mutatott rá.