A miniszter végezetül arra is kitért, hogy az amerikai beruházások lényeges szerepet játszanak a magyar gazdasági növekedés fenntartásában, az érintett vállalatok alkotják továbbra is a második legnagyobb beruházói közösséget hazánkban, közülük tizennéggyel stratégiai együttműködési megállapodást is kötött a kormány.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom ennek megfelelően tavaly rekordot döntött, és az idei év első kilenc hónapjában is 11 százalékos bővülést regisztráltak, ami azt jelenti, hogy újabb csúcs várható 2023-ban - tette hozzá.

Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a BorgWarner új beruházása jól mutatja az erős bizalom meglétét a vállalat és a munkavállalók között. "Köszönöm ezt a bátorságot, hogy egy új termékkel, egy technológiai innovációval (...) jelen vannak és jövőt terveznek a magyar autóiparban" - fogalmazott. Köszönetet mondott a kormány támogatásáért, a térség fejlesztéséért is.

Bogár Attila, a BorgWarner gyárigazgatója megköszönte a kormány támogatását, és kijelentette, hogy a cég részéről abszolút megvan a bizalom a munkavállalók iránt. Rámutatott, hogy még a cégcsoporton belül is nagy verseny volt ezért a fejlesztésért, de ezt végül Oroszlány nyerte el.

Azt meg tudom ígérni a magam és munkatársaim nevében, hogy mindent megteszünk azért, hogy ezt a programot sikerre vigyük, és mivelhogy én nagyon bízom a kollégáimban, biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni is fog

- mondta.