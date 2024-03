A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bayer Construct Zrt. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az építőipari cég 15 milliárd forint értékben épít gyárat Sóskúton, ahol fürdőszoba-összeszerelő üzem fog működni. A projektet az állam 6,6 milliárd forinttal támogatja, így segítve száz új munkahely létrejöttét - tudatta.

Arra is kitért, hogy a most bejelentett beruházás jelentősen hozzá fog járulni a magyar gazdaság egyik fő gerincoszlopának számító, közel 400 ezer embernek munkát adó, tavaly 7400 milliárd forintnyi termelési értékű építőipar további erősödéséhez.

Majd kifejtette, hogy a hazai gazdaság teljesítménye szempontjából a beruházások kritikus fontosságú szerepet játszanak, ezért a kormánynak nem lehet más célja e téren, mint hogy Magyarországon legyen Európa legvonzóbb beruházási környezete.

Ehhez pedig tájékoztatása szerint az is hozzátartozik, hogy a kormány rendre stratégiai együttműködési megállapodásokat köt a gazdaság növekedéséhez nem csak beruházásaikkal, hanem azokon túlmutató tevékenységükkel is hozzájáruló vállalatokkal, ahogy az most a Bayer Construct Zrt. esetében is történt.