Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. ügyvezetője a közleményben azt mondta, a jövőben még több olyan járat elérését teszik lehetővé, amely Debrecen és a térség utazási igényeinek kiszolgálását célozza.

A közleményben idézik Széles Diánát (Fidesz-KDNP), Debrecen turisztikáért is felelős alpolgármesterét, aki szerint a járatfejlesztés mind turisztikai, mind gazdasági szempontból fontos: ezzel ugyanis keleti irányba is elérhető lesz a világ bármely pontja az isztambuli repülőtéren keresztül, de ugyanígy Debrecen is egy olyan úti cél lesz a turisták számára, amelyet a világ bármely pontjáról elérhetnek.