A hulladékgazdálkodás területén nagy kihívást jelentenek napjainkban a háztartásokban képződő műanyag hulladékok.

Ezért hazánk kiemelkedő kiskereskedelmi lánca a hónap első napjától elindította a Műanyagmentes július kampányát, amely az üzletlánc honlapja mellett áruházi plakátokon, közösségi médiafelületeken, szórólapokon, valamint a MySPAR applikációban zajlik július hónapban.

Ennek keretében a SPAR több millió vásárlója mellett a vállalat 14 ezer munkatársát is igyekszik megszólítani olyan hasznos, a fenntarthatóságot ösztönző üzenetekkel, amelyek révén munkahelyükön és otthonukban is csökkenteni tudják a keletkező műanyag hulladékon túl a felhasznált papír és víz mennyiségét is. A vállalat a munkatársaiknak a biodiverzitással és a fenntarthatósággal kapcsolatos előadásokat is szervez, amelyeket visszanézhetővé tesz számukra – írja cikkében az Origo.

Mi is sokat tehetünk a környezetünkért

A mindennapi fogyasztói szokásaink átgondolásával, jól tervezett bevásárlással, valamint környezetbarát termékek vásárlásával és használatával mi magunk is sokat tehetünk a konyhánkban, háztartásunkban a minél kevesebb hulladéktermelés érdekében.

Például egy nyári kerti parti szervezésénél sokat tehetünk a környezetünkért, ha nem használunk műanyag tányérokat és evőeszközöket, szívószálakat.

Ehhez hasonló hasznos tippeket találhatunk hazánk kiemelkedő kiskereskedelmi láncának platformján is, ahol július 4–11. között nyereményjáték is várja az érdeklődőket: 10 darab 20 ezer forint értékű nyereménykártyát sorsolnak majd ki a játékosok között.

Ne dobjuk el, váltsuk vissza!

A kampány részeként a SPAR felhívja a figyelmet az új országos visszaváltási rendszerre, amelynek keretében visszaválthatjuk a Magyarországon forgalomba kerülő betétdíjas fém, műanyag és üveg italcsomagolásokat maximum 3 literes kiszerelésig. Plusz egy tipp: az eldobható palack helyett használjunk inkább saját kulacsot!

Újrahasználható zöldséges-gyümölcsös tasak olcsón

A gyümölcsfogyasztással nemcsak az egészségünkért teszünk, de az ökológiai lábnyomunkat is csökkentjük például azáltal, hogy nem használunk műanyag csomagolóanyagot. Válasszuk az üzletekben is a lédig termékeket!

A SPAR mindezek mellett most 99 forintos áron kínálja az újrahasználható, könnyen tisztítható zöldséges-gyümölcsös tasak csomagot, amelyek rendszeres használatával mi magunk is hozzájárulunk a nehezen lebomló műanyag hulladék mennyiségének mérsékléséhez.

Ezen kívül az újrahasználható pékség zsákokat ugyancsak használhatjuk akár zöldségek, gyümölcsök vásárlására is. A műanyag reklámtáskák használata helyett pedig válasszunk újrahasznosított, többször használatos bevásárlótáskákat!