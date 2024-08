Gárdonyban, Velencén, Sukorón, Pákozdon és Kápolnásnyéken is növekedést tapasztalhattak a szállásadók július 10-14. között. Az eredetileg Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójaként elindult EFOTT fesztivál során mintegy 3600 vendég éjszakázott a települések szálláshelyein. Ezzel a kiemelkedő főszezoni foglaltság is tovább erősödött: a megelőző héthez képest is több mint 10 százalékot nőtt a vendég és 20 százalékot a vendégéjszaka szám a településeken. A fesztivál egyik legfőbb nyertese Kápolnásnyék, ahol az EFOTT alatt a vendégek száma több mint duplájára, míg az általuk eltöltött éjszakák száma 143 százalékkal nőtt a korábbi héthez viszonyítva, ugyanakkor több mint 60 százalékkal bővült Sukoró és 24 százalékot nőtt Gárdony vendégéjszakáinak száma is a fesztivál alatt, a korábbi héttel összevetve.