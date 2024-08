A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülés szünetében arról számolt be, hogy a világban zajló konfliktusok egyre csak súlyosbodnak, a folyamatok nem a béketeremtés irányába mutatnak, és ez a közép-európai térségben is így van, ugyanis az ukrajnai háború is inkább az eszkaláció jeleit mutatja.

Kiemelte, hogy ezen különböző konfliktusoknak igen súlyos kihatásuk lehet az energiabiztonságra is, ezért tájékoztatása szerint a kormány áttekintette hazánk ellátásának biztonsági helyzetét is.

Azt tudom elmondani önöknek, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van mindazoknak a kihívásoknak ellenére, amelyek önök előtt is jól ismertek

– szögezte le.

Sajnos az Európai Bizottság továbbra is elfogadhatatlanul viselkedik abban a kérdésben, amely annak kapcsán állt elő, hogy Ukrajna a Lukoil orosz olajvállalat szállításait Magyarország és Szlovákia irányába gyakorlatilag megtiltotta

– vélekedett.

Szijjártó Péter ennek kapcsán rámutatott, hogy ez az ukrán lépés jelentősen befolyásolja Magyarország kőolajellátását, ezért a brüsszeli testületnek fel kellene lépnie.

Ukrajna és az Európai Unió között van egy társulási megállapodás, amelynek értelmében Ukrajna nem gátolhatja az energiahordozók tranzitját az európai uniós tagországok irányába

– emlékeztetett.