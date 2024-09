Szijjártó Péter: Ursula von der Leyen is részese az EU-bővítéssel kapcsolatban jelen lévő képmutatásnak Az európai uniós bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatásba illeszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A tárcavezető a szerb gazdasági miniszterrel közös sajtóértekezletén az újságírók kérdéseire válaszolva azon véleményének adott hangot, miszerint a bővítéspolitika terén Brüsszelben jelen lévő képmutatás része az a friss döntés is, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja a munkáját a területért felelős biztosként az új Európai Bizottságban. Emlékeztetett, hogy a Nyugat-Balkán államai átlagosan tizennégy és fél éve várakoznak az EU-tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. „Azért várakoznak ennyi ideje a nyugat-balkáni országok, mert az Európai Unióban óriási képmutatás van a bővítés kapcsán. Mert nyilvánosan mindenki a bővítés mellett szól, azonban amikor huszonheten, külügyminiszterek magunkra zárjuk az ajtót, akkor a többség a bővítés ellen beszél” – fogalmazott. A miniszter szerint nyilvánvalóan Ursula von der Leyen asszony döntésének hátterében az áll, hogy ne a bővítéspárti Magyarország által delegált biztos kapja a bővítési portfóliót. Ez a motívum mutatja, hogy ő is tagja, részese annak a képmutatásnak, amely ma Brüsszelben, az Európai Unióban a bővítéssel kapcsolatban jelen van. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a csatlakozási folyamatban legelőrébb tartó országok egyértelműsítették is a kérésüket, hogy Várhelyi Olivér vigye tovább a szomszédság- és bővítéspolitikai portfóliót, de ennek ellenére ez nem így lesz végül. „Ma az Európai Unió, Brüsszel, a tisztségviselők, Ursula von der Leyen asszony elképesztő képmutatást tanúsítanak a bővítés kapcsán, és nem támogatják a bővítést (…) Mi természetesen nem veszítjük el a lelkesedésünket emiatt, és még jó pár ország van ebben a kategóriában” – jelentette ki. „És mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nyugat-balkáni országok minél előbb csatlakozhassanak az Európai Unióhoz” – tette hozzá. A miniszter végezetül kitért arra is, hogy minden tagállamnak joga van arra, hogy biztost állítson, s arról is maga döntsön, hogy kit jelöl. „Ezért én abból a feltételezésből indulok ki, hogy az Európai Parlamentben olyan fantasztikusan elkötelezett demokraták ülnek, hogy ezt a szuverén jogát egyetlen nemzetnek sem fogják majd elvitatni” – mondta.