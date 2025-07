Új támogatás segíti a generációváltást az agráriumban

Az Agrárminisztérium emiatt kiemelt ügynek tekinti a magyar gazdatársadalom fiatalításának ösztönzését, így ezen cél elérését a támogatási rendszer több eleme is segíti. Ezek közül az egyik, a 10 milliárd forintos keretösszeggel most megjelent, vissza nem térítendő támogatást kínáló, „Gazdaságátadási együttműködés támogatása” című felhívás is.

Az ágazat generációváltását előmozdítja, ha a nyugdíjkorhatárhoz közel álló vagy azt már elérő gazdálkodók üzemeit fiatalabbak veszik át. A Közös Agrárpolitika keretében, európai uniós társfinanszírozásból megvalósuló kiírás ezt az idős és fiatal korosztály közötti együttműködést kívánja ösztönözni.

A felhívás alapján az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény szerinti azon gazdaságot átadó természetes személy részesülhet támogatásban, aki az előírt mentorálási időszakban segíti az átvevőt a gazdaság folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek megteremtésében, legalább 10 000 euró STÉ (Standard Termelési Érték) üzemmérettel vagy legalább 10 000 euró összegű árbevétellel rendelkezik, továbbá elérte, vagy a támogatás segítségével megvalósuló művelet befejezésének időpontjában eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt.