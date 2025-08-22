1 órája
Barátság kőolajvezeték: a Mol reagált az újabb támadásra
A Világgazdaságnak adott válaszában először szólalt meg a Mol azt követően, hogy csütörtökről péntekre virradó éjjel az ukrán hadsereg támadást intézett a Barátság vezeték infrastruktúrája ellen. „A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált” – közölte a társaság.
A Mol első alkalommal tett nyilatkozatot a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról
Fotó: Róka László
A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál arról, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak, valamint azt is kérte, hogy kommentálja Kijev lépését.
A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált
– idézte a társaság válaszát a gazdasági portál.
A Mol a korábbi támadásokra is hasonlóan reagált. Tény, hogy a Barátság kőolajvezetéket és kapcsolódó létesítményeit nem először érte találat a három és fél éve tartó háború során, és a helyreállítások általában nem vettek igénybe pár napnál több időt.
Ugyanakkor az jelenleg ismeretlen, hogy az ukrán fél által okozott kár ezúttal milyen mértékű. A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását.
Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada – közölte a Mol a Világgazdasággal, amelynek cikkét a további részletekkel IDE kattintva olvashatja el.
