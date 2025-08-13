Otthon start: cáfolta a baloldali riogatásokat az államtitkár

„Nem kellett sokat várni, hogy egy újabb balliberális »szakértő« támadja az Otthon start programot, amely sok tízezer fiatal otthonhoz jutását fogja segíteni a közeljövőben” – írta a közösségi oldalán Panyi Miklós.

Hiába hergelnek a baloldali megmondóemberek! Hiába keltik a hangulatot a baloldali médiumok! – hívta fel a figyelmet Panyi Miklós

Fotó: Máthé Zoltán

Arra hívta fel a figyelmet, hogy

a baloldali megmondóemberek, a baloldali médiumok hiába hergelnek, hiába riogat Magyar Péter 20-40 százalékos nonszensz ingatlanár-emelkedéssel egy olyan településen, ahol a négyzetméterár 200 ezer forint, és alig várják az eladók, hogy megérkezzenek a vevők, a tények rácáfolnak erre,

– írja a bejegyzést szemléző cikkében a Magyar Nemzet.