1 órája
Panyi Miklós: kimagasló az érdekődés az Otthon start program iránt
Az Otthon start program az egész országot megmozgatta, óriási az érdeklődés – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós hangsúlyozta a program erényeit, kiszámíthatóságát, valamint beszélt Magyar Péternek és az őt támogató baloldali sajtónak az alaptalan riogatásairól is.
Kimagasló érdeklődés mutatkozik az Otthon start program iránt, mondta Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára
Forrás: MW
Fotó: KALLUS GYOERGY
„Valóban megmozdult az ország, számolnak a fiatalok és a családok, kimagasló az érdeklődés a program iránt. Megmozdult az ingatlanszakma is: a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Nagyot nőttek a keresések az ingatlanportálokon, ugyanakkor azt is látni ebből, hogy ez nem csak néhány városra igaz, hanem minden vidéki településre. Ez fontos, hiszen az ország minden szegletében akarunk segíteni az első otthon vásárlásában” – nyilatkozta az Otthon start program sikeréről Panyi Miklós a Magyar Nemzetnek.
Az államtitkár példátlannak nevezte, hogy
„az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már”.
Ez segítséget jelent az albérletpiacon levőknek is, hiszen a csökkenő albérletárak a bérlőknek kedveznek. Tehát a program nem csak az első lakásvásárlóknak, hanem az albérlőknek is segítség
– közölte.
Az Otthon starttal kapcsolatos első visszajelzések alapján a program fő vonzerejeként a kiszámíthatóságot és a biztonságot jelölte meg.
A legfontosabb a kiszámíthatóság és a biztonság: ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata, hiszen a hitelfelvevő végig azt az összeget fogja fizetni, ami a kölcsönszerződésen szerepel. Ez óriási érték
– mondta.
Hozzátette, hogy a program második erőssége, hogy
a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így havonta sok tízezer, de akár több mint százezer forint megspórolható. A kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé, így sokan nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak. Például bruttó hatszázezer forint fizetésnél korábban 19-20 millió forintot lehetett igényelni, ez az Otthon starttal már harmincmillió forint fölé mehet, ami egy vagy két szobával nagyobb ingatlan vásárlását teszi lehetővé. A program negyedik erőssége a tízszázalékos önerő, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához. További fontos eleme, hogy kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel
– fejtette ki.
A program célcsoportjaival kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy alapvetően a fiataloknak írták, akiknek a lakhatás kérdése jelenti a legnagyobb diemmát.
Az albérlet sokba kerül, amire nem szívesen költenének azok, akik már elszakadnának a szülői háztól. Náluk a program betalált, ahogyan azoknál az idősebb korosztályhoz tartozóknál is, akik a devizahitel-válság alatt vesztették el az otthonukat, és lemondtak arról, hogy újra saját otthonuk legyen. A program megmozgatja a külföldön élő honfitársainkat is, akik fél-egy évnyi albérlet árából – amit sokszor csak egy szobáért fizetnek – a hazájukban letehetik az első otthonuk kezdő részletét
– fejtette ki.
„De a fix 3 százalékos hitel betalált vidéken, a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken, mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés. Ez is óriási érték, hiszen az ellenzéki média hajlamos csak Budapestről beszélni, és nem foglalkozni azzal, hogy ez a program vidéken mekkora segítséget jelenthet”
– hangsúyozta Panyi Miklós.
Az Otthon start program sok ezer fiatalt tarthat itthon, hívhat haza
Mit ajánl a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azoknak, akik az osztrák határ közelében élnek és Ausztriában dolgoznak? Hogyan segíti az Otthon start a migránsok által egyre jobban elárasztott nyugati országokból hazatérni kívánó magyarokat? Integrálható valahogyan a most is futó Hazaváró programba? Miről és kiknek szól a Lakhatási tőkeprogram, tartható-e a fix 3 százalékos kamat? Panyi Miklós ezekre a kérésekre is részletesen válaszolt, valamint azokra az alaptalan, Magyar Péter és a baloldali médiában megjelent alaptalan riogatásokka kapcsolatosan is kifejtette véleményét.
A válaszokért, a teljes interjúért KATTINTSON!