A 4iG csoport megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. 74 százalékos részvénycsomagját

A tranzakció csaknem 25 milliárd forintos értékét a társaság saját tőkéből és hitelből finanszírozza – közölték.

A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon, a 4iG SDT EGY Zrt.-n keresztül 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól, és a fennmaradó 25 százalékos közkézhányadra a jogszabályoknak megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz, 1789 forintos áron.

A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le, a részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba

– közölték.

A stratégiai együttműködés célja, hogy az üzleti és exportlehetőségek bővítésén keresztül a Rába Nyrt. a jövőben regionális gyártási és fejlesztési központként működjön, amely a Tatra második legnagyobb európai beszállítójaként a NATO- és EU-tagországok számára is versenyképes járműipari megoldásokat kínálhat – közölték.

Mint írták, a jelentős védelmi ipari múlttal rendelkező Rába katonai járműgyártási kapacitásaival és szaktudásával a 4iG SDT Zrt. olyan stratégiai jelentőségű, védelmi célú földi mobilitási képességeket épít be tevékenységébe, amelyek teljessé teszik a vállalat védelmi ipari portfólióját.

A Széchenyi István Egyetemmel tervezett stratégiai együttműködéssel összhangban a 4iG SDT Zrt. tovább erősítheti győri jelenlétét, hozzájárulva az ipari tudásbázis fejlesztéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési és mérnökképzési területek bővítéséhez a régióban.

A 4iG közleményben jelezte, hogy a cseh tulajdonú globális védelmi ipari vállalat, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE a.s. szakmai partnerként csatlakozik a tranzakcióhoz, amellyel nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá a 4iG S&D leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt.

A vasárnap aláírt, hétfőn közzétett megállapodás értelmében a 4iG SDT EGY Zrt. kizárólagos jogokat kap Magyarországon Tatra márkájú katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára. A CSG DEFENCE továbbá opciósan akár 49 százalék tulajdonrészt szerezhet a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely 37 százalékos közvetett részesedést jelent a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben. Az opciós megállapodás lezárása függ a 4iG Csoport tulajdonszerzését követő átvilágítási folyamattól, valamint az üzleti stratégiák kialakításától.