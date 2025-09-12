Érték és Minőség Nagydíj: idén is átadták a rangos elismeréseket

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati fővédnöke köszöntőjében kiemelte, a magyar gazdaságnak a minél nagyobb hozzáadott értékre, innovációra, minőségre kell épülnie.

Hozzátette, a magyar gazdaság növekedését a reálkeresetek bővülése segíti, és örömteli, hogy nemcsak a belföldi fogyasztás emelkedik, hanem a fogyasztói bizalom is a magyar termékek, szolgáltatások iránt.

A magyar áruk fogyasztását az Érték és Minőség Nagydíj pályázat is ösztönzi, a védjegy viselése jelképe annak, hogy a magyar vállalkozások képesek olyan termékeket, szolgáltatásokat létrehozni, amelyek belföldön és a nemzetközi piacokon egyaránt elnyerik a fogyasztók bizalmát.

Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára egyebek közt arról beszélt, hogy a klímaváltozás jelentős kihívások elé állítja az agrártermelőket. A mezőgazdaság jövője azon is múlik, hogy mennyire lesz képes az ágazat magas hozzáadott értéket előállítani. A gazdálkodók munkáját segíti a modern technológiák alkalmazása, emellett meg kell őrizni a magyar jellegzetességet is. Az agrártárca pályázatokon segíti a mezőgazdasági vállalkozók, a gazdák, a mezőgazdaság fejlődését – emelte ki az államtitkár.

A 2025. évi díjazottak csoportképe az átadóünnepég után

Forrás: Érték és Minőség Nagydíj

Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer alapítója ismertette, hogy az idén márciusban meghirdetett pályázatra beadott pályaművek színvonalasak voltak. Az ötfordulós értékelés alapján 34 pályázó 40 pályázata érdemelte ki az Érték és Minőség védjegy használatát. A díjazott pályázatok az ország 11 vármegyéjéből, Budapestről, valamint a határon túlról Erdélyből és Szlovákiából érkeztek. A 12 budapesti pályázat mellett 15 pályázat Kelet-Magyarországról, 10 az ország nyugati feléből érkezett, 3 pályázatot külhoni vállalkozások nyújtottak be. Az idén is a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek főcsoportjában neveztek a legtöbben, arányuk 40 százalék.

Az ünnepségen átadták az alapítók és a kiírók tanácsának külön elismeréseit is.

A díjazottak

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíjat a Zalakarosi Családi Élmény- és Gyógyfürdő Zrt. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat a TAKÉPSZOLG Takarító és Építési Szolgáltató Zrt. A fenntartható jövő építése elnevezésű pályázatáért kapta.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat a Roll-Lamell Kft. Umbroll könyökkaros napellenzők pályázata nyerte.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj idei tulajdonosa a a Justice Security Vagyonvédelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. az Intelligens felügyeleti központ pályázatával.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje Különdíjat a HK Manager Kft. HK Manager takarításirányítási rendszer pályázata nyerte el.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Lokálpatrióta Különdíjat McIntosh Richard Duncanné, a Bocskaikerti Református Missziói Egyházközség képviselője és Szabó Kálmán, az erdélyi Kupántag SRL cégtulajdonosa érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Ifjúságért Nívódíjat a Csillagsuli Kft. Szóbányász - a nyelv építőkövei elnevezésű pályázatáért vehette át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíjat a felvidéki THERMALPARK DS a.s. érdemelte ki.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat az M1 Jó Világ című műsora, a TV2 Hírigazgatóságának műsorai, a Hír TV és a BORS szerkesztősége kapta.

A sikerrel pályázók teljesítményeinek elismerésére átadták a kiírók és különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek további különdíjait is.