3 órája
Új korszak a Hatoslottónál: több mint egy év és 90 ember munkája kellett a változáshoz
Megváltozik a Hatoslottó menetrendje: szeptember 4-től heti két sorsolást tartanak, a vasárnapi mellett csütörtökön is. A fejlesztésen közel kilencven szakember dolgozott másfél éven át, amelyhez tizenhárom informatikai rendszer módosítása kellett.
A Hatoslottó megújításának receptje: 15 hónap, mintegy 90 ember és 13 informatikai rendszer
Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szerencsejáték Zrt. közleményében jelezte: ma már a játékosok gyorsabb eredményekre és dinamikusabb játékélményre vágynak. Ez a megváltozott igény indokolta, hogy – a hagyományok megőrzése mellett – a Hatoslottó szeptembertől heti két sorsolásra váltson.
A játék, amelyet a felnőtt lakosság mintegy 95 százaléka ismer, Magyarország második legismertebb lottója, és 37 év után újul meg: a heti kétszeri sorsolás nemcsak pörgősebbé teszi a játékot, hanem több nyerési esélyt is kínál a játékosoknak.
A változások részeként a játékosok szeptember 1-jétől új segédszelvényt használhatnak, amelyen a megszokott vagy véletlenszerűen kiválasztott számok jelölhetők be. Az eddigi heti vagy ötheti feladás helyett pedig lehetőség nyílik arra is, hogy egyetlen játék beküldésével akár több sorsolásra – 2, 5 vagy 10 húzásra – is feladják a szelvényt.
Ingyenes koncertsorozattal ünnepli a Hatoslottó megújulását a Szerencsejáték Zrt.
A Hatoslottó megújítását alapos előkészítő munka előzte meg a Szerencsejáték Zrt.–nél.
A fejlesztési projekten mintegy 15 hónapon keresztül több mint 30 fejlesztő, összességében mintegy 90 ember dolgozott és a változáshoz összesen 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség.
A heti kétszeri sorsolás nem befolyásolja a Hatoslottó szelvény árát, egy mező feladása továbbra is 400 forintba kerül és az adott sorsolásra – csütörtökre vagy vasárnapra – érvényes, annak függvényében, hogy mikor küldjük játékba.
A Hatoslottó elmúlt 37 évének mérlege: 1739 sorsolás, közel 400, évente átlagosan 10 telitalálat, és több mint 3,1 milliárd forint az eddig elért legnagyobb összegű nyeremény.
A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását a játék jellegéhez méltó módon kívánja megünnepelni. A Hatoslottó ugyanis a kezdetektől számítva több mint 10 évig vidékjárásáról volt híres, ezért ehhez kapcsolódóan idén egy nagyszabású, ingyenes koncertsorozat várja az ország minden részén a játékosokat és a nem játékosokat egyaránt.
A szeptember 4-től egészen október közepéig tartó rendezvénysorozaton több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada, illetve számos településen épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. A Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében ezeken a helyszíneken legendás magyar előadók és közönségkedvenc zenészek lépnek fel. A helyszínek között kis- és nagyvárosok egyaránt szerepelnek az ország minden térségéből, Győr-Moson-Sopron vármegyétől Békésig, Zalától Borsod-Abaúj-Zemplénig.