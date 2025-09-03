Újabb nagy ígéret a Tisza Párttól: Európában már sorra elbukott a vagyonadó

Magyar Péter pártelnök bejelentette a Tisza Párt vagyonadóra vonatkozó elképzelését, mely szerint az ötmilliárd forint feletti vagyonokra évi egyszázalékos adót vetnének ki. A cél az, hogy évente mintegy ötvemilliárd forinttal járuljanak hozzá a költségvetéshez a gazdagok. Az elképzelés szerint az adó minden vagyontárgyra kiterjedne, beleértve a nagy értékű ingóságokat, ingatlanokat, céges vagyont és külföldön található eszközöket is – írja a Világgazdaság.

A terv azonban nemzetközi összehasonlításban is vitatható. Európában mindössze három ország, az EU-n belül pedig csak egy tagállam alkalmaz hasonló típusú vagyonadót. A gazdagok megadóztatása a tapasztalatok szerint nem hozza a várt eredményeket: túlzott bürokráciát igényel, elriasztja a befektetőket, és a bevétel is elenyésző. A cikk szerint:

Németországban,

Dániában,

Franciaországban

és Svédországban már évekkel ezelőtt eltörölték az ilyen típusú adókat, mivel az adminisztrációs költségek aránytalanul magasak voltak a beszedett összeghez képest.

Országok, ahol létezik vagyonadó

A kontinensen jelenleg mindössze három államban, Spanyolországban, Norvégiában és Svájcban van klasszikus vagyonadó. A spanyoloknál 2023 óta országszolidaritási adóként ideiglenes vagyonadót alkalmaznak, ami azokra vonatkozik, akiknek legalább hárommillió eurót érő vagyonuk van, így: