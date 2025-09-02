Orbán Viktor: az MNB is beállt az Otthon start program mögé

Módosította a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az önerőre és a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályokat, amelyek kedden léptek hatályba – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ezzel összhangba került a jegybanki szabály az Otthon start programmal. Orbán Viktor friss Facebook-posztban üdvözölte a lépést.

Az MNB is beállt az Otthon Start program mögé. Már 41 éves kor felett is elég lesz a 10% önerő. Amit vállaltunk, komolyan vesszük: saját otthont MINDENKINEK!

– írta a miniszterelnök.

A lap cikke szerint meghatározott ügyfeleknek eddig is lehetőségük volt kilencvenszázalékos hitelfedezeti érték mellett jelzáloghitelt igényelni az első lakásukra, a jegybanki szabályok szerint azonban csak 41 éves korig lehetett ezt megtenni. Az Otthon start program szintén tízszázalékos önerőt vár az igénylőktől, életkori megkötés azonban nincs.