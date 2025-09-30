Teljesen felpezsdítette az ingatlanpiacot az Otthon start

A hitelprogram indulása utáni első hetek tapasztalatai szerint az ügyfelek többségében használt ingatlanok vásárlásához veszik igénybe a forrást,

az átlagos hitelösszeg pedig 33 millió forint körül alakul.

A lakástranzakciók tekintetében az első fél év 3 százalékos növekedést hozott: ez valószínűleg elsősorban az állampapír-befektetésekből kiáramló források lakáspiaci befektetésének köszönhető. Az év második felében ez a tendencia várhatóan megváltozik, hiszen az Otthon startot elsősorban a saját célra vásárlók tudják felhasználni – hívta fel a figyelmet az MBH Elemzési Centrum szenior ágazati elemzője. Horti Flóra hangsúlyozta:

a hitelprogram által generált növekedési hatásnak köszönhetően idén legalább 10-20 ezerrel több tranzakció mehet végbe, mint tavaly.

További részletekért kattintson.