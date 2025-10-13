A brüsszeli szankciókra már az európai–közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni

Szijjártó Péter a Danijar Amangeldijev kirgiz miniszterelnök-helyettessel lefolytatott tárgyalását követően arról tájékoztatott, hogy egyetértettek abban, hogy a mai brüsszeli szankciós politika nem korrekt a békés közép-ázsiai országokkal szemben, hiszen ők nem háborúznak, és nincs semmifajta felelősségük az ukrajnai fegyveres konfliktusban.

Szijjártó Péter és Daniyar Amangeldiev, Kirgizisztán miniszterelnök-helyettese

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Hangsúlyozta, hogy az európai gazdaság versenyképessége igen súlyos bajban van, aminek egyik fő oka Brüsszel szankciós politikája.

„A háborús szankciók miatt súlyos károk érték az európai gazdaságot, a szankciók sokkal többet ártanak nekünk, mint Oroszországnak”

– figyelmeztetett.

Brüsszel szankciós elvakultságára most már ráadásul az európai–közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, mivel az uniós szankciókat a gyorsan fejlődő közép-ázsiai térség országaira is ki akarják terjeszteni. Nem véletlen az ottani országok felháborodása, hiszen semmilyen alapja nincsen ezeknek a szankciós intézkedéseknek, azok teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a realitásokat

– húzta alá.