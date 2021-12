Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de kisebb körzetekben északkeleten, illetve késő délután a Dunántúlon kevesebb felhős is lehet. Előbb a Dél-Dunántúlon várható csapadék, ami később az Alföldre, majd az Északi-középhegységre is átterjed. Ennek formája eső lesz, de a hóval borított, illetve fagypont alatti területeken ónos eső, elsősorban az Északi-középhegység északi felén és a magasabban fekvő helyeken havazás is várható. Emellett késő este az Észak-Dunántúlon is elered az eső.

A többnyire mérsékelt délkeleti szél az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +4 fok között változik, északkeleten lehet nagy területen fagypont alatt. Késő estére -5, +3 fokra hűl le a levegő.