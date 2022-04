A déli, délkeleti megyék fölött időszakosan elvékonyodhat a felhőtakaró, ott szűrt napsütés is lehet. Újabb csapadékzóna vonul kelet felé, amely a déli órákra várhatóan elhagyja a Dunántúlt, este már inkább csak az északkeleti megyékben lehet további eső, zápor, de a déli, délutáni órákban az Alföldön néhol akár zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati, délkeleten viszont a déli, délnyugati szelet kísérhetik erős lökések, a Dél-Alföldön ismét lehetnek viharos széllökések. Délután egyre nagyobb területen nyugatira fordul a légáramlás. A csúcshőmérséklet nyugaton és középen 8 és 13, keleten 14 és 19 fok között alakul, azonban a keleti határ mentén még ennél is kissé melegebb lehet. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.