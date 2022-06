Hétfőn napos időre számíthatunk, de főleg a késő délutáni óráktól nyugat, északnyugat felől már egyre több magasszintű felhő is fölénk sodródhat, és később egy hidegfront szakadozott felhőzete is eléri hazánkat. Előbb a nyugati határvidéken, majd késő este már a Dunántúl keletebbi területein is előfordulhat zápor, zivatar – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Napközben többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. Késő délutántól a front mentén északnyugatira fordul a légáramlás, és már erős, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 Celsius-fok között valószínű. Késő estére 21 és 26 fok közé hűl le a levegő.