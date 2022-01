Kegyetlen 1 órája

Nyíregyházi horrorszülők: játszótéren verték ájulásig a gyereküket, csak mert a kicsi haza akart menni

A kegyetlen szülők nem először bántották a kicsit, többször szíjjal is elverték, most pedig annyira, hogy a gyerek el is ájult.

A férfi és a nő együtt nevelték a nő előző házasságából származó gyerekét, azonban a mostohaapa ez esetben valóban rászolgált a mostoha jelzőre: a férfi ugyanis brutális kegyetlenséggel bánt a gyerekkel, folyamatosan ütötte és verte, sokszor vesszővel és szíjjal is bántalmazta, sőt, sokszor össze is harapdálta a kicsit. Tavaly nyáron azonban, mikor játszótérre vitték a gyereket, mind a két szülő kegyetlenül nekiesett. A kicsi ugyanis pár perccel a megérkezés után úgy döntött, hogy hazamenne, ezért először az anyja pofozta fel, de olyan erősséggel, hogy beesett a játszótéri csúszda alá, majd a mostohaapja ment oda a síró gyerekhez, akit úgy megütött, hogy egy vascsőbe verte a fejét, amitől elvesztette az eszméletét is. A páros ettől aztán megijedt, a férfi pedig az ájult gyerekkel egyenesen hazarohant, és otthonról felhívta a mentőket. Kiderült, hogy a kicsi súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett, a szülőket ezért most kiskorú veszélyeztetésével vádolják, amiért hétfőn állnak bíróság elé - írja a Bors. Borítókép: illusztráció

