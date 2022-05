A mindig nyugodt, gyönyörűen virágos Galga völgyi Acsán futótűzként terjedt a hír szerdán, miszerint Püspökhatvan irányában a főúton egy barna medve sétált el. A magányosan bandukoló méretes állatot többen is látták, akik azonnal értesítették az önkormányzatot. A helyiek szerint a talpraesett polgármester asszony a helyi vadőrrel ki is ment a határba megnézni, látható-e a medve nyoma. Találtak is, igaz akkor már a Pilisi Parkerdő szakemberei is megerősítették a hírt.

A faluban több helyen kitettek figyelmeztető táblákat, nehogy baj legyen

– mesélte a Borsnak Kaputa Máté.

– Beindult a riadólánc, mindenki értesítette akit tudott, de mire körbeért a hír, már tovább is állt a maci.

A medve lábnyomát megtalálták Fotó: Pilisi Parkerdő

A település határában lévő Sinkár-tónál közben pecázók a nagy fogásra vártak, de a maci elkergette őket.

Itt nincs internet, nem a Facebookon láttam, hogy medveveszély van– mondta Csabi, a halőr.

– Jött a telefon az önkormányzattól, szóltam a horgászoknak, akik inkább haza is mentek.

Információink szerint pár óra leforgása alatt a jószágot látták Erdőkertesen, Ikladon is látták. A vadkameráknak köszönhetően csütörtökön ismét be tudták határolni a magányosan kószáló ragadozó útvonalát, hajnalban az aszódi temető magasságában békésen eszegetett.

A vadkamera lencsevégre is kapta Fotó: Pilisi Parkerdő

Hajnali kettő órakor a vadkamera medvét fényképezett, ami vélhetően az előző nap Acsa és Püspökhatvan település között látott példány

– fejtette ki Pezenpacher Péter, a Galgatáj Tájvédelmi Vadásztársaság elnöke.

A szakértők szerint egy négy év körüli, még nem teljesen kifejlett példány, amely nagy valószínűség szerint Szlovákiából érkezett és vissza is fog oda menni.

Borítókép: illusztráció