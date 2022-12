Szexre kényszerítette tízéves kisfiát a születésnapján egy táborfalvai anya. Egy 15 éves lányt vitt fel hozzá, akit megfenyegetett, hogy ha nem szexel a gyerekkel, bántani fogja. Az aktust ráadásul videóra is vették, eszerint többen is voltak a lakásban, aztán a felvételt a fiú egyik barátja több ismerősének is átküldte, így jutott el a hatóságokhoz.

A 33 éves anyát kedden vezetőszáron vitték a bíróság előkészítő ülésére. Beismerés esetén az anya 8 és fél év fogházat, B. Izabella 3 év javítóintézeti nevelést, F. Tibor pedig próbára bocsátást kapna.

