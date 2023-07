A 11. számú főúton ekkor vele azonos irányban haladt egy busz, rajta 40 óvodás és 5 felnőtt kísérő. A busz vezetője több járművet is beengedett maga elé, de a vádlott járművét már forgalmi okból nem.

A sofőr először azt állította, ő nem fékezett

Forrás: Police.hu

A teherautót vezető elkövető végül a busz mögé húzódott be, majd rögtön előzni kezdte azt, és közben folyamatosan ok nélkül dudál. Miután megelőzte a buszt, többször is hirtelen erősen fékezett, így az autóbusz vezetője is többször fékezésre kényszerült. Az utolsó fékezésekor azonban a buszsofőr - az utasok testi épsége érdekében - nem alkalmazott blokkoló fékezést, így nekiütközött a teherautó hátuljának - írja Magyarország Ügyészsége közleményében.

Az autóbuszban több mint 300.000 forint, míg a teherautóban közel 100.000 forint kár keletkezett. A szerencsének köszönhetően az eset következtében nem sérült meg senki.

Az ovisokat szállító busz is megsérült

Forrás: Police.hu



Az ügyben a Budakörnyéki Járási Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette és rongálás vétsége miatt emelt vádat az elkövetővel szemben, a vezetői engedélyét az eset után visszavonták.