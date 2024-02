A csapatnak eközben valahogy össze kellett magát szednie, csak sejtjük, hogy milyen lelkiállapotban lehettek a játékosok, egyik társuk elhunyt, másik kettő súlyosan megsérült. Mocsai Lajos vezetőedzőnek talán pályafutása legnehezebb feladata volt az, hogy megakadályozza a társaság széthullását. Az együttes tagjainak kifejezett kívánsága volt, hogy ott lehessenek Marian Cozma temetésén Bukarestben, két nappal később, egy héttel a tragédiát követően pedig újra pályára kellett lépniük.

Gyászoló szurkolók Veszprémben

Forrás: Veol-archív

Egy nagy gyerek volt, amikor idekerült. Szeretett viccelődni, mindig mosolygott, imádta a zenét, már messziről hallottuk, amikor jött edzésre. Szerintem egy idő után felismerte, hogy a világ egyik legjobbja lehet a posztján, és sokat komolyodott, rengeteget dolgozott és a játéka egyre jobb lett. A tragédia egy remek pályafutást is kettétört

– fogalmazott Remport Csaba, aki kiemelte, a szurkolók mellett az egyesület is szépen ápolja korábbi játékosa emlékét. Ennek egyik része, hogy a beállós fotója a mai napig ott van a bakonyiak öltözőjében, de létezik Marian Cozma-díj is, amit minden évben átadnak egy veszprémi játékosnak.

„Megfogalmazódott bennünk, hogy szobrot állítunk. Akkor még nem tudtuk, hogy mivel jár ennek a megszervezése, elkészítése, elhelyezése, az engedélyek megszerzése, az egész koordinálása. Elképesztően sok munka volt vele. Szerencsére rengeteg segítséget kaptunk, nagyon sokan adakoztak, támogattak, szurkolók, civil emberek, szervezetek, a város, a kézilabdaklub.”

„A tragédiát követően egy évvel adtuk át a szobrot. Emlékszem, akkor sok minden kiszakadt belőlem. Itt volt Cozma édesapja, Petre Cozma, akit átölelve kijött belőlem az elmúlt egy esztendő minden feszültsége. Egy méltó emlékművet szerettünk volna Mariannak, és nagyon örülök, hogy ezt sikerült megvalósítani.

Tizenöt év után is azt látom, hogy rengetegen mennek el a szoborhoz. Zarándokhely lett ez a terület. Most van a 15 éves évforduló, de lesz majd 20, 25 és 40 esztendős is. Már én sem leszek, de ez az emlékmű akkor is itt áll majd és figyelmeztet arra, hogy ilyesmi soha, de soha ne fordulhasson többet elő”

− tette hozzá az Építők videóelemzője.

