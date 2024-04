Galambos Boglárka párja egy nála 28 évvel idősebb milliárdos, a kapcsolatra pedig a lány apja, az éppen börtönben ülő Lagzi Lajcsi is áldását adta. Csipak Péterrel már egy ideje nem titkolják a románcot. Először nőnap alkalmából döntött úgy, hogy nyilvánosan is felvállalják a kapcsolatukat, ezért közös képet is mutattak a közösségi oldalaikon.

Azonban nem csak a magánélete, hanem a karrierje is felfelé ível, ugyanis tavaly bejelentette, hogy hogy sikerült elérnie az egyik legnagyobb álmát, és megalapította saját ruhamárkáját, mely neve kezdőbetűit viseli.

Lagzi Lajcsi lánya gyakran oszt meg az Instagram-oldalán merészebb, szexi fotókat, a napokban például kamerák előtt vált meg a medence mellett a bikini alsójától, és mutatta meg formás, kerek fenekét - szúrta ki az Origo.