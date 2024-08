Négy házat gyújtott fel egy férfi Pilisvörösváron kedden éjszaka. Féltékenység miatt tört ki egy családi veszekedés, az egyik férfi pedig úgy akarta rendezni a vitát, hogy felgyújtotta az élettársa házát, benzint locsolt a falra és egy öngyújtóval meggyújtotta, majd elmenekült. A rendőrök jelenleg is keresik. A lángok három szomszédos épületre is átterjedtek, ezek a házak is lakhatatlanok lettek.