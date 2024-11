Azt mondták, hogy «Segítség!» meg, hogy «Beszorult a lábam!» , «Itt vagyunk bent, élünk!» Azonnal értesítettem a 112-es segélyhívószámot. Ezután egy másik szomszéd is kijött és ketten fejlámpával kezdtük el keresni őket a törmelék alatt. Aztán pár perc múlva már meg is érkeztek a tűzoltók, ők átvették tőlünk a keresést, végül ők emelték ki a három sérültet. Én úgy tudom, hogy gázszivárgás volt. Azt is mondták, hogy valamelyik lakó dohányozhatott, de azt is hallottam már, hogy elég ehhez egy kapcsolót felkapcsolni és már meg is van a szikra ahhoz, hogy minden az egekbe repüljön. Úgy tudom, hogy a három sérültet elvitte a mentő. Mi nem tudtunk itt aludni, tulajdonképpen lakhatatlanná váltak a lakások