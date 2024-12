A halottakat a váróterem kövezetére fek­tették, a sebesülteket elszállították.

A mentés óriási erőfeszítéssel folyt, de nehezítette, hogy nem tudták megközelíteni a kisiklott szerelvényt a leszakadt villamos felsővezetékek miatt, így nem tudták daruval megemelni a vagonokat. A mentés leginkább a harmadik kocsira összpontosult, amelyben még fél nyolckor is találtak élő embert. A sérülteket a szolnoki, törökszentmiklósi, karcagi, mezőtúri és ceglédi kórházakba szállították.

Gyermeksikoly hallatszott

Fodor Jánosné Szegedre utazott volna. Ő viszonylag könnyen megúszta a balesetet, zúzódásokkal, bordasérüléssel. Így emlékezett vissza: „Nagyon sokan voltak a vonaton. Kisújszállásig egy forintot sem lehetett volna elejteni. A baleset előtt úgy éreztem, mintha hirtelen fékezett volna a vonat, aztán mindenütt por volt, mintha kiütötték volna az ablakot.

Gyermeksikoly hallatszott, a szomszéd fülkében gyerekek utaztak.”

Én azért nem sérültem meg nagyon, mert minden rám esett. A vonat az épületben állt meg. Az egész kép úgy festett, mintha bombatámadás után lennénk. Iszonyatos volt, rettenetes. Kimásztam valahonnan, nem is tudom, hogy honnan. Arra emlékszem, hogy aki csak tudott, menekült.

Z. Ildikó Szolnok megyében lakott, zúzódásokkal, és sok sebbel élte túl a balesetet.

„Karcagon szálltam fel a vonatra. Nagyon sokan voltunk, rengetegen álltak. Arra figyeltem fel, hogy a fülke furcsán mozogni kezdett, és az egész vagon pörögni kezdett velünk. A kezemmel próbáltam magam védeni. Aztán elestünk, alattam is voltak emberek, rám is zuhantak. Rengeteg por volt körülöttünk. Nekem is segítettek emberek, én is próbáltam segíteni rajtuk.

A mellettem lévő asszonynak szétrepedt a lába.”

Utazott velünk egy olyan férfi, aki a műtétje után igyekezett haza, nemrég kapott új vesét. Nem tudom, hogy vele mi történt. Én megláttam, hogy lyukas a vagon teteje, és ott másztam ki.

Baki Pál Ceglédről az elsők között próbált segíteni: „Mi jöttünk ide elsőként, húztuk ki az embereket, vittük, volt, aki bicegett a lábán, haladt, másokat nem lehetett felismerni, eltűnt az arcuk.”