Busznak csapódott egy motoros Budapesten

Egy motorkerékpáros meghalt, többen megsérültek egy csepeli balesetben pénteken - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI érdeklődésére.

A tájékoztatás szerint a rendőrség 16 óra után kapott bejelentést arról, hogy a XXI. kerületben a Weiss Manfréd út és Szállító út kereszteződésében egy menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött egy motorkerékpár.

A motorkerékpárt vezető 24 éves férfit a mentők hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette. A motorkerékpár utasát, egy 17 éves lányt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

A rendőrség közölte, hogy jelenlegi információik szerint a buszon utazók közül három embert vittek kórházba további kivizsgálásra.

A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

